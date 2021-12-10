В Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датские СМИ.

— Это означает, что COVID-сертификат будет действовать семь месяцев после последней вакцинации, а не год, как это было до сих пор, — пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Это связано с тем, что иммунитет, приобретенный после прививки со временем, снижается.

Однако есть исключение. Данное правило пока не будет распространяться на детей 15-17 лет, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.

Измененные сроки действия COVID-сертификата о прививках вступят в силу в середине января.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины исключило из перечня заведений, где вакцинируют против коронавируса, частную больницу в Ужгороде. Там устроили «кабинет анонимных прививок», а в Минздраве называют такую инициативу незаконной.