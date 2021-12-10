Министерство здравоохранения исключило из перечня заведений, где вакцинируют против коронавируса, частную больницу в Ужгороде. Там устроили «кабинет анонимных прививок», а в Минздраве называют такую инициативу незаконной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 10 ноября.

По его словам, каждую прививку против коронавируса необходимо вносить в электронную систему здравоохранения, поскольку так предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава.

В ноябре в Ужгороде заработал «кабинет анонимных прививок» в частном медицинском центре Prevention Hospital. Там предлагали вакцинироваться людям, например, купившим фальшивые COVID-документы о вакцинации. Врач-инфекционист Виктор Петров уверял, что в кабинете не нужно указывать свои личные данные. Пациенты должны будут подписать согласие на прививку, но они могут использовать псевдоним.

В Минздраве такой инициативе не обрадовались. Виктор Ляшко объявил, что 9 декабря исключил медицинский центр из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививку против COVID-19.

— В это заведение теперь запрещено передавать вакцину, закупленную на средства государства или доставленную в рамках инициативы COVAX. Дополнительно это заведение проверит лицензионная комиссия Минздрава на предмет соблюдения лицензионных условий, – заявил министр.

Напомним, в Украине в течение 9 декабря сделали 157 728 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 57 253 человека, а 100 475 — полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.