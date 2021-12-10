В Украине в течение 9 декабря сделали 157 728 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 57 253 человека, а 100 475 — полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.

сообщили в Министерстве здравоохранения. Об этом





Вакцинацию осуществляли 904 мобильные бригады, 3 261 пункт прививки и 464 центра вакцинации. Больше всего прививок сделали в Киеве (15 062), Днепропетровской (13 866) и Харьковской (13 319) областях.