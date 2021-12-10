В Украине в течение 9 декабря сделали 157 728 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 57 253 человека, а 100 475 — полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.
Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer (Comirnaty) — 90 909 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 58 536, AstraZeneca — 7 954 и Moderna — 329.
С начала массовой вакцинации в стране сделали 26,2 миллиона прививок против коронавируса. По крайней мере первую дозу получили 14 031 951 человек, а полностью вакцинировались — 12 252 237.
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В Украине в течение 9 декабря сделали 157 728 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 57 253 человека, а 100 475 — полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.
Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer (Comirnaty) — 90 909 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 58 536, AstraZeneca — 7 954 и Moderna — 329.
С начала массовой вакцинации в стране сделали 26,2 миллиона прививок против коронавируса. По крайней мере первую дозу получили 14 031 951 человек, а полностью вакцинировались — 12 252 237.
Напомним, шесть украинских банков участвуют в программе выплат по тысяче гривен вакцинированным єПідтримка.