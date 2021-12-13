За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, обнародованной в Facebook.
Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов. В направлении Крымского оккупанты осуществили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.
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За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, обнародованной в Facebook.
Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов. В направлении Крымского оккупанты осуществили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.