За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, обнародованной в Facebook.

Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов. В направлении Крымского оккупанты осуществили обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.