Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщают Новости Ватикана, передают #Буквы.

Во время традиционного обращения Urbi et Orbi («Городу и миру») в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей.

Папа Римский призвал прекратить производить оружие, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей.

«Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины», — сказал Папа Римский Франциск.

Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавируса. Также Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.

Напомним, Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.