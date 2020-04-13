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Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщают Новости Ватикана, передают #Буквы.
Во время традиционного обращения Urbi et Orbi («Городу и миру») в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей.
Папа Римский призвал прекратить производить оружие, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей.
«Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины», — сказал Папа Римский Франциск.
Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавируса. Также Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.
Напомним, Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.
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Папа Римский Франциск во время Пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщают Новости Ватикана, передают #Буквы.
Во время традиционного обращения Urbi et Orbi («Городу и миру») в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей.
Папа Римский призвал прекратить производить оружие, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей.
«Это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизней. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины», — сказал Папа Римский Франциск.
Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавируса. Также Папа подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.
Напомним, Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.