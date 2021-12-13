В США продолжают находить тела погибших в результате торнадо, которое прошло в ряде штатов на выходных.

Об этом информирует Dnevnik.

В штате Кентукки погибли десятки человек, ветер разметал в щепки тысячи домов. Непогода поразила район в 365 километров, что является рекордом для этого штата.

По словам губернатора Энди Бишера, число подтвержденных жертв превышает 80, но он сказал, что их может быть более 100. В то же время источники Reuters говорят о большем количестве жертв. Предположение основано на утверждениях о том, что 110 человек находились на фабрике по производству свечей в Кентукки, которая загорелась в результате порывов ветра.

Однако пока что погибло всего восемь человек; Заводской рабочий объяснил Би-би-си, что прибывшие туда рабочие не должны были выходить на смену так как многие объекты закрылись из-за торнадо. Из подтвержденных смертей 14 произошли в других штатах.

Президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Кентукки и других штатах и содействовал оказанию федеральной помощи наиболее пострадавшим районам. Сотни офицеров Национальной гвардии ходят от двери к двери, убирая мусор.

В Мэйфилде, наиболее пострадавшем городе с населением 10 тысяч человек человек, помимо множества жилых домов, были уничтожены полицейский участок и пожарная станция.

Как сообщалось, несколько дней назад по югу США прошлось сильное торнадо , круша все постройки на своем пути.