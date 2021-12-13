Власти Новой Зеландии начали расследование инцидента, когда одного мужчину вакцинировали десять раз за день.

Об этом пишет EVZ.

Как сообщается, мужчина пошел на это осознанно, договорившись с другими людьми поставить себе вакцину вместо них в обмен на деньги. Он посетил несколько центров вакцинации, где ему неоднократно ставили прививки.

Мужчина воспользовался тем, что в Новой Зеландии жителям не нужно предъявлять удостоверение личности во время вакцинации. Он увидел возможность заработать деньги на опасениях некоторых по поводу возможных побочных эффектов из-за вакцины против COVID. Так, за определенную плату он предложил заменить знакомых.

Начато расследование. Правоохранительные органы пытаются выяснить, что произошло, и будут держать мужчину под наблюдением. В этом контексте Министерство здравоохранения заявило, что очень обеспокоено этим случаем.

Власти полагают, что мужчине заплатили за вакцинацию от имени других лиц, которым сертификат был бы полезен.

— Неопределенный прививочный статус подвергает риску вас и ваших друзей, вашу семью, сообщество и медицинские бригады, которые вас лечат, — уточнили в местном министерстве.

Напомним, с 3 декабря — Новая Зеландия перешла к новой стратегии борьбы с COVID-19.