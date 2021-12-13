Власти Новой Зеландии начали расследование инцидента, когда одного мужчину вакцинировали десять раз за день.
Об этом пишет EVZ.
Как сообщается, мужчина пошел на это осознанно, договорившись с другими людьми поставить себе вакцину вместо них в обмен на деньги. Он посетил несколько центров вакцинации, где ему неоднократно ставили прививки.
Мужчина воспользовался тем, что в Новой Зеландии жителям не нужно предъявлять удостоверение личности во время вакцинации. Он увидел возможность заработать деньги на опасениях некоторых по поводу возможных побочных эффектов из-за вакцины против COVID. Так, за определенную плату он предложил заменить знакомых.
Начато расследование. Правоохранительные органы пытаются выяснить, что произошло, и будут держать мужчину под наблюдением. В этом контексте Министерство здравоохранения заявило, что очень обеспокоено этим случаем.
Власти полагают, что мужчине заплатили за вакцинацию от имени других лиц, которым сертификат был бы полезен.
— Неопределенный прививочный статус подвергает риску вас и ваших друзей, вашу семью, сообщество и медицинские бригады, которые вас лечат, — уточнили в местном министерстве.
Напомним, с 3 декабря — Новая Зеландия перешла к новой стратегии борьбы с COVID-19.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Власти Новой Зеландии начали расследование инцидента, когда одного мужчину вакцинировали десять раз за день.
Об этом пишет EVZ.
Как сообщается, мужчина пошел на это осознанно, договорившись с другими людьми поставить себе вакцину вместо них в обмен на деньги. Он посетил несколько центров вакцинации, где ему неоднократно ставили прививки.
Мужчина воспользовался тем, что в Новой Зеландии жителям не нужно предъявлять удостоверение личности во время вакцинации. Он увидел возможность заработать деньги на опасениях некоторых по поводу возможных побочных эффектов из-за вакцины против COVID. Так, за определенную плату он предложил заменить знакомых.
Начато расследование. Правоохранительные органы пытаются выяснить, что произошло, и будут держать мужчину под наблюдением. В этом контексте Министерство здравоохранения заявило, что очень обеспокоено этим случаем.
Власти полагают, что мужчине заплатили за вакцинацию от имени других лиц, которым сертификат был бы полезен.
— Неопределенный прививочный статус подвергает риску вас и ваших друзей, вашу семью, сообщество и медицинские бригады, которые вас лечат, — уточнили в местном министерстве.
Напомним, с 3 декабря — Новая Зеландия перешла к новой стратегии борьбы с COVID-19.