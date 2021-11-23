Власти Новой Зеландии приняли решение отменить строгие карантинные ограничения с 3 декабря — страна переходит к новой стратегии борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

— Плохая новость в том, что штамм Delta присутствует здесь и он никуда не денется. Но Новая Зеландия готова преодолеть его благодаря высокому уровню вакцинации и мерам безопасности, включающим систему адаптивного карантина и COVID-сертификаты, — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, страна переходит к стратегии жизни с коронавирусом как с эндемическим заболеванием.

Ардерн отметила, что полностью вакцинировано около 83% населения страны, а по крайней мере одну дозу получили 88% граждан. Ранее правительство Новой Зеландии обещало ослабить карантин, когда этот показатель составит 90%.

При новой системе, которую анонсировала глава правительства, регионы страны поделят на цветные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную), в соответствии с заболеваемостью и уровнем вакцинации.

Ранее Новая Зеландия одной из первых ввела строгие карантинные ограничения, включая локдаун в крупнейших городах. Сейчас это может помочь стране как можно быстрее восстановить экономику и сферу здравоохранения. Впрочем, ее границы остаются закрытыми для мира.

Напомним, в Австрии решили ввести полный локдаун для невакцинированных. Формальное решение планировали утвердить в воскресенье, 14 ноября, на встрече канцлера с руководителями всех провинций.