В Австрии решили ввести полный локдаун для невакцинированных. Формальное решение планируется утвердить в воскресенье, 14 ноября, на встрече канцлера с руководителями всех провинций.

Об этом сообщил канцлер страны Александр Шалленберг, пишет TheБабель.

Он подчеркнул, что ему досадно, что приходится применять такие меры, но вакцины в стране достаточно для всех и даже для введения третьей дозы.

По его словам, с понедельника для невакцинированных будут введены все ограничения, которые вводились во время предыдущих локдаунов. Фактически для невакцинированных будет введена строгая изоляция. На работу или в другие общественные места, в том числе и магазины, они смогут ходить только при наличии теста. Также в некоторых регионах будет введен комендантский час для невакцинированных.

Александр Шалленберг отметил, что в настоящее время готовится правовая база для такого решения. Контролировать соблюдение всех этих мер будет полиция.

Напомним, что Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.