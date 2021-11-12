Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
— Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествий, — написал Дмитрий Кулеба.
Границы Франции будут открыты только для тех украинцев, которые полностью вакцинированы против коронавируса.
Каковы условия попадания во Францию:
Напомним, в Украине накануне подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
— Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествий, — написал Дмитрий Кулеба.
Границы Франции будут открыты только для тех украинцев, которые полностью вакцинированы против коронавируса.
Каковы условия попадания во Францию:
Напомним, в Украине накануне подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.