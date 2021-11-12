Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

— Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествий, — написал Дмитрий Кулеба.

Границы Франции будут открыты только для тех украинцев, которые полностью вакцинированы против коронавируса.

Каковы условия попадания во Францию:

Во Францию смогут въехать украинцы, привиты вакциной Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Вакцинация против коронавируса считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и семь дней со второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами.

На границе необходимо будет предъявить лишь сертификат о вакцинации и заполнить заявление о отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, которые заболели коронавирусом.

Напомним, в Украине накануне подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.