В Украине за минувшие сутки, 10 ноября, подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 4778 человек, летальных исходов — 652, выздоровели — 18 896.

Больше всего случаев за сутки подтвердили в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Ивано-Франковской (1454), Одесской (1469), Харьковской (1550), Полтавской (1327) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 155 519 человек, выздоровели — 2 572 738, летальных исходов — 74 857.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Николаевской области четыре «ковид»-больницы второй волны загружены пациентами на 100%.