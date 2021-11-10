По состоянию на 10 ноября в Николаевской области четыре «ковид»-больницы второй волны загружены пациентами на 100%.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.
Полностью заняты места:
Согласно данным облгосадминистрации, общий показатель загруженности коек, оснащенных кислородом, сегодня составляет 81,2%, а уровень госпитализации больных с COVID-19 превышает норму почти в два раза — 114,41 на 100 тысяч населения (допускается не больше 60 на 100 тысяч населения).
Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.
По состоянию на 10 ноября в Николаевской области четыре «ковид»-больницы второй волны загружены пациентами на 100%.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.
Полностью заняты места:
Согласно данным облгосадминистрации, общий показатель загруженности коек, оснащенных кислородом, сегодня составляет 81,2%, а уровень госпитализации больных с COVID-19 превышает норму почти в два раза — 114,41 на 100 тысяч населения (допускается не больше 60 на 100 тысяч населения).
Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.