По состоянию на 10 ноября в Николаевской области четыре «ковид»-больницы второй волны загружены пациентами на 100%.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской ОГА.

Полностью заняты места:

в Очаковской многопрофильной больнице (лечение проходят 65 пациентов с COVID-19);

в многопрофильной больнице Весянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ — лечатся 50 пациентов;

в Южноукраинской многопрофильной больнице — 107 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 3 — с подозрением;

в Снигиревской городской больнице — 80 пациентов.

Согласно данным облгосадминистрации, общий показатель загруженности коек, оснащенных кислородом, сегодня составляет 81,2%, а уровень госпитализации больных с COVID-19 превышает норму почти в два раза — 114,41 на 100 тысяч населения (допускается не больше 60 на 100 тысяч населения).

Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.