По состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 93 933 (+1067) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 57 555 (+581);

Первомайск — 5136 (+82);

Южноукраинск — 2680 (+25);

Вознесенск — 2206 (+2);

Очаков — 1545 (+2);

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 375 случаев COVID-19.

Заболевание зафиксировали у 2739 (+4) медработников, из них умер 41 человек. Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 525, всего — 79 208. Умерло всего от последствий коронавируса — 2608, за сутки — 35.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине зарегистрировали 23 283 новых случая COVID-19.