За прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине зарегистрировали 23 283 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки госпитализировали 5696 человек, летальных исходов — 816, выздоровели — 16 277.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской (1792), Одесской (1572), Полтавской (1591) и Харьковской областях (1719).

За все время пандемии в Украине заболели 3 130 772 человека, выздоровели — 2 553 842, летальных случаев — 74 206.

В Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии. Также был зарегистрировано самое большое количество смертей — 43.