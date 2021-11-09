В Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Также сутки зарегистрировано 43 смерти, что тоже является антирекордом для области.

Из всех 92 866 (+987) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 56974 (+523);

Первомайск — 5054 (+66);

Южноукраинск — 2655 (+37);

Вознесенск — 2204 (+3);

Очаков — 1543.

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 358 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2735 (+22) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 40 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 356, всего — 78683. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2573, за сутки — 43.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1939 человек.

Ранее сообщалось, что если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.

Отметим, что по состоянию 8 ноября уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превысил норму больше чем в 12 раз и составилт 918,2 при допустимом 75,0.