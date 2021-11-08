По состоянию на 8 ноября уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышает норму больше в 12 раз и составляет 918,2 при допустимом 75,0.

Об этом информирует Николаевская ОГА.

Кроме того, загруженность коек, обеспеченных кислородом, в «ковидных» больницах области составляет 81,58%, при допустимом не более 65%.

Почти в два раза превышен коэффициент госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением — 117,32, при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения.

В несколько раз превышает норму количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-тестаами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последнюю неделю на 100 тысяч населения —1679,22 (при допустимой не менее 300 на 100 тыс. населения).

Как сообщалось, по состоянию на 8 ноября в Николаевской области выявлено 812 новых подтвержденных случаев коронавируса.