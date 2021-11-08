По состоянию на 8 ноября в Николаевской области выявлено 812 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 91879 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 56451 (465);

Первомайск – 4988 (72);

Южноукраинск – 2618 (8);

Вознесенск – 2201 (33);

Очаков – 1543 (2);

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 232 случая COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2713 (+12) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 40 человек. При этом за сутки выздоровели 580 человек, всего – 78327. Умерло всего от последствий коронавируса 2530 человек, за сутки – 23.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: