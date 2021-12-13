В Карпатах спасатели оказали помощь туристу, который получил травму во время катания на лыжах, инцидент произошел 11 декабря на горе Драгобрат.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в ГСЧС, 11 декабря турист из города Косов Ивано-Франсковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе на горе Драгобрат. Он съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.
Первую помощь туристу оказали специалисты поисково-спасательных отделений поселка Ясиня и села Квасит. Затем мужчину перенесли к подъемнику, откуда его доставили в Раховскую районную больницу.
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В Карпатах спасатели оказали помощь туристу, который получил травму во время катания на лыжах, инцидент произошел 11 декабря на горе Драгобрат.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отметили в ГСЧС, 11 декабря турист из города Косов Ивано-Франсковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе на горе Драгобрат. Он съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.
Первую помощь туристу оказали специалисты поисково-спасательных отделений поселка Ясиня и села Квасит. Затем мужчину перенесли к подъемнику, откуда его доставили в Раховскую районную больницу.
Напомним, в начале осени на Буковине нашли мертвым грибника, которого искали неделю.