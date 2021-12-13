В Днепре полиция заявила, что задержала причастного к покушению на депутата областного совета, перед офисом которого подорвали автомобиль.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Пять дней назад перед зданием, где находилась приемная депутата, сдетонировал Opel Astra. Взрывотехники установили, что в салоне лежал автомат с самодельным взрывным устройством, которое взорвали прицельными выстрелами

— Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления, — уточнили правоохранители.

Во время обысков у подозреваемого нашли оружие и патроны к нему, которые он хранил без разрешения.

Имя политика, которого пытались убить, в полиции не раскрывают.

Ранее сообщалось, у ряда зарегистрированных обладателей 7,62 мм стрелкового оружия проходят обыски в рамках расследования попытки убийства президентского помощника Сергея Шефира.