В Днепре полиция заявила, что задержала причастного к покушению на депутата областного совета, перед офисом которого подорвали автомобиль.
Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Пять дней назад перед зданием, где находилась приемная депутата, сдетонировал Opel Astra. Взрывотехники установили, что в салоне лежал автомат с самодельным взрывным устройством, которое взорвали прицельными выстрелами
— Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления, — уточнили правоохранители.
Во время обысков у подозреваемого нашли оружие и патроны к нему, которые он хранил без разрешения.
Имя политика, которого пытались убить, в полиции не раскрывают.
Ранее сообщалось, у ряда зарегистрированных обладателей 7,62 мм стрелкового оружия проходят обыски в рамках расследования попытки убийства президентского помощника Сергея Шефира.
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В Днепре полиция заявила, что задержала причастного к покушению на депутата областного совета, перед офисом которого подорвали автомобиль.
Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Пять дней назад перед зданием, где находилась приемная депутата, сдетонировал Opel Astra. Взрывотехники установили, что в салоне лежал автомат с самодельным взрывным устройством, которое взорвали прицельными выстрелами
— Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления, — уточнили правоохранители.
Во время обысков у подозреваемого нашли оружие и патроны к нему, которые он хранил без разрешения.
Имя политика, которого пытались убить, в полиции не раскрывают.
Ранее сообщалось, у ряда зарегистрированных обладателей 7,62 мм стрелкового оружия проходят обыски в рамках расследования попытки убийства президентского помощника Сергея Шефира.