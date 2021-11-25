У ряда зарегистрированных обладателей 7,62 мм стрелкового оружия проходят обыски в рамках расследования попытки убийства президентского помощника Сергея Шефира.

Об этом пишут «Українськи новини», ссылаясь на свои источники в правоохранительный органах.

Один из собеседников отметил, что по машине Шефира вели огонь из автоматического оружия калибра 7,62.

— В настоящее время проводятся обыски у ряда лиц, имеющих зарегистрированное оружие этого калибра, — рассказал источник.

В частности, одним из публичных лиц, у которого провели обыск, оказался депутат Ивано-Франковсокго облсовета от «Европейской солидарности» Сергей Волошин.

Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.

Самого Сергея Шефира взяла под свою охрану Служба безопасности Украины.