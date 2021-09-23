Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Вчера на него было совершено покушение.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.
При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.
Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.
Следствие выдвигает несколько версий, в том числе попытку давления на высшее руководство Украины.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Вчера на него было совершено покушение.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.
При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.
Напомним, покушение на помощника президента Сергея Шефира произошло под Киевом. В автомобиль попало 10 пуль.
Генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Волк предположил, что Сергея Шефира хотели лишить жизни из корыстных мотивов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ на попытку убийства его помощника Сергея Шефира будет сильным.
Следствие выдвигает несколько версий, в том числе попытку давления на высшее руководство Украины.