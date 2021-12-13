В гимназии православного толка при монастыре в российском Серпухове прогремел взрыв, который устроил выпускник этого учебного заведения.

Об этом пишет BBC.

В результате самоподрыва восемь человек попали в больницу. Нападающий выжил, его содержат в реанимации.

— Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв, — заявили в российской полиции.

Детонация СВУ произошла не в самом помещении образовательного учреждения, а на улице рядом.

— Сам взрыв произошел не внутри помещения, а на территории, рядом с православной гимназией. Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца, — прокомментировал священник Игорь Чабан.

СМИ пишут, что мальчик, принесший взрывчатку, подвергался буллингу.

А протодиакон Андрей Кураев сообщил, что про православную гимназию в основном оставляют негативные отзывы, учащиеся называют ее «адским местом», в котором заставляют молиться.

Напомним, cуд отправил жительницу Полтавы Таисию Петрову, устроившую стрельбу в школе Полтавы из арбалета, под арест на 60 суток без права залога.