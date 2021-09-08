Суд отправил жительницу Полтавы Таисию Петрову, устроившую стрельбу в школе Полтавы из арбалета, под арест на 60 суток без права залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

19-летняя девушка перед прессой заявила, что сожалеет о содеянном.

— Я смотрю на эту ситуацию сейчас и мне очень жаль, что я это сделала. Если бы я могла вернуться во времени, то я никогда бы этого не сделала, — сказала она.

Таисия Петрова обратилась к пострадавшим и еще раз сказала, что очень жалеет о содеянном. Девушка также заявила, что ей стыдно, что «все это видели дети».

Полтавчанка призналась, что не помнит имен раненых ею учительниц, однако запомнила год рождения школьника, отобравшего у нее арбалет. Она назвала его храбрым и героем.

Также Таисия Петрова сказала, что никого убивать не хотела, а только припугнуть.

Ранее в Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя.