Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. За эти выходные, с 10 по 12 декабря, там зафиксировали 810 нарушений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 13 декабря.

Наиболее опасной была ситуация в Луганской области. Там за выходные произошло 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое. Там фиксировали взрывы, взрывы АГС, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Попасной гремели минометы.

В Донецкой области зафиксировали 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов. Из них 3 взрыва в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 26 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах Широкино, Пивденное, Зализне. В этих районах фиксировали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.