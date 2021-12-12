За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал три нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, в направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Каменки боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелы со стороны боевиков.

Напомним, 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.