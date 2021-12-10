56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Относительное большинство опрошенных — 45% — поддерживают расширение «нормандского формата» с привлечением США и Великобритании для урегулирования войны. 21% выступают за прямые переговоры с Россией, а 12% — за переговоры с боевиками самопровозглашенных «Л/ДНР». Только 11% поддерживают то, чтобы «нормандский формат» оставался в привычном составе с участием Украины, России, Франции и Германии.

Также социологи спрашивали респондентов, поддерживают ли они прямые переговоры с РФ, не предлагая других вариантов урегулирования войны. В таком случае 56% поддерживают и 41% не поддерживают прямые переговоры с Россией.

Кроме того, по 46% поддерживают и не поддерживают привлечение к переговорам Турции. Недавно Реджеп Тайип Эрдоган предлагал стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, однако Россия предложение отклонила.

Также украинцев спросили о Минских договоренностях. Только 11% хорошо знают, что это такое. 64% опрошенных знакомы поверхностно или слышали в СМИ, а 25% вообще не знают, что это такое.

Еще у респондентов узнали об отношении к введению визового режима с РФ. 52% украинцев поддерживают введение такого режима, 44% — нет.

В опросе «Рейтинга» 6-8 декабря приняли участие 2500 респондентов от 18 лет из всех областей Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности — не более 2,0.

Напомним, что лишь 41% украинцев хорошо относятся к России, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.