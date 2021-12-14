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Расследование крушения автобуса на болгарской трассе, когда погибли 45 человек, близится к окончанию.
Об этом пишет Dnevnik.
Ожидаются только результаты экспертиз — судебной, автомобильной, пожарной и комплексной. Они могут быть готовы еще до Рождества.
Глава следственной службы Болгарии Борислав Сарафов рассказал, что скорость автобуса, вероятно, не соответствовала дорожным условиям. В ночь инцидента шел дождь, и дорога была мокрой.
Он добавил, что имеющиеся на данный момент данные показывают отсутствие причинно-следственной связи между аварией, дорожными знаками и разметкой. По словам начальника следователей, они могли внести свой вклад, но водитель должен был быть более осторожным и двигаться с разумной скоростью.
На данный момент ясно, что по неизвестной пока причине автобус свернул вправо и врезался в ограждение, отделяющее зону безопасности от трассы. В результате удара трансорт сломался и возник пожар, в котором погибли 45 пассажиров.
Напомним, на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали десятки человек, в том числе дети.
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Расследование крушения автобуса на болгарской трассе, когда погибли 45 человек, близится к окончанию.
Об этом пишет Dnevnik.
Ожидаются только результаты экспертиз — судебной, автомобильной, пожарной и комплексной. Они могут быть готовы еще до Рождества.
Глава следственной службы Болгарии Борислав Сарафов рассказал, что скорость автобуса, вероятно, не соответствовала дорожным условиям. В ночь инцидента шел дождь, и дорога была мокрой.
Он добавил, что имеющиеся на данный момент данные показывают отсутствие причинно-следственной связи между аварией, дорожными знаками и разметкой. По словам начальника следователей, они могли внести свой вклад, но водитель должен был быть более осторожным и двигаться с разумной скоростью.
На данный момент ясно, что по неизвестной пока причине автобус свернул вправо и врезался в ограждение, отделяющее зону безопасности от трассы. В результате удара трансорт сломался и возник пожар, в котором погибли 45 пассажиров.
Напомним, на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали десятки человек, в том числе дети.