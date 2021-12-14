В Запорожской области мужчина без определенного места жительства повредил больше 20 могил на сельском кладбище в поисках металла, который можно обменять по фиксированной ставке в пункте приема.

Об этом пишет издание «Репортер».

Издание пишет, что дело о вандализме раскрыли за день. В начале полицейские получили информацию о поврежденных памятниках на кладбище. Следственная группа по вызову наткнулась на разломанные памятники, откуда достали весь металл. Опросив свидетелей, они получили наводку.

— Уличить злоумышленника удалось, опросив местных жителей и проверив пункты приема металлолома. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1989 года, недавно освободившийся из мест лишения свободы, — рассказал журналистам майор Дмитрий Куцак.

За раскуроченные могилы бездомному грозит реальный срок по части 3 статьи 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, год назад на кладбище в селе Прибугское Николаевской области неизвестные надругались над могилами.