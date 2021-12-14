Во вторник, 14 декабря, николаевцы почтили память участников ликвидации последствий чернобыльской трагедии

Традиционно в Николаеве спасатели ГСЧС, семьи ликвидаторов, небезразличные горожане собираются возле памятника Скорбный Ангел Чернобыля, сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета и Николаевской ОГА.

В памятном мероприятии также приняли участие депутаты и представители власти. Участники собрания склонили в скорби головы и минутой молчания почтили память героев, погибших в борьбе с техногенной катастрофой.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, заместитель городского головы Николаева Анатолий Петров и депутат областного совета Виталий Гомерский наградили благодарностями и грамотами спасателей ГСЧС, а также вручили сертификат на жилье Валентине Кучеренко – жене ликвидатора на ЧАЭС. Квартиру приобрели на средства областной программы на условиях софинансирования из разных источников, в том числе и городского бюджета.

Далее участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Скорбный ангел Чернобыля».

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 декабря, транспортная комиссия облсовета Николаева поддержала внесение изменений в проект решения о Порядке предоставления жилья, расширив категории граждан, которые могут претендовать на недвижимость.

Напомним, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вознамерилось реставрировать несколько туробъектов в Припяти.