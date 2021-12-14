Во вторник, 14 декабря, транспортная комиссия облсовета Николаева поддержала внесение изменений в проект решения о Порядке предоставления жилья, расширив категории граждан, которые могут претендовать на недвижимость.

Об этом в Facebook написал инициатор изменений, первый заместитель главы областного совета Владимир Фроленко.

— Я считаю несправедливым тот факт, что педагогические, медицинские работники, работники учреждений культуры (в том числе и областной коммунальной собственности) остаются без внимания как государства, так и местной власти. Поэтому предлагаю депутатскому корпусу Николаевского областного совета внести изменения в Комплексную программу социальной защиты населения «Турбота» до 2023 года. А именно: предусмотреть в областном бюджете средства на приобретение жилья медикам, педагогам и работникам культуры, — пояснил Владимир Фроленко.

Документ имеется в распоряжении НикВести.

Теперь проект решения должна рассмотреть сессия областного совета, запланированная на 21 декабря.

Вчера вице-губернатор по гуманитарным вопросам Александр Трайтли поблагодарил замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко за содействие в создании гериатрического пансионата на базе бывшего интерната в Привольном.