Вице-губернатор по гуманитарным вопросам Александр Трайтли поблагодарил замглавы Николаевского облсовета Владимира Фроленко за содействие в создании гериатрического пансионата на базе бывшего интерната в Привольном.

Свою благодарность он выразил, отвечая на вопросы депутата Татьяны Демченко о ликвидации интернатов в Николаевской области, во время отчета руководства ОГА в понедельник, 13 декабря, пишут НикВести.

Отметим, что в сентябре Владимир Фроленко публично назвал Александра Трайтли трусом, когда последний не явился на сессию облсовета, где должен был отчитаться о своей работе.

Сегодня же Александр Трайтли поблагодарил замглавы облсовета за то, что тот «приложил максимум усилий» для создания гериатрического пансионата на базе бывшего Привольнянского интерната.

Александр Трайтли

— Ни одного интерната как помещения мы не закрыли. Все здания интернатов, которые мы ликвидируем, мы передаем в ОТГ. И согласно закону об образовании, эти здания могут быть использованы исключительно по целевому назначению. Это предоставление образовательных услуг или услуг в сфере медицины, или в сфере социальной защиты. Живой пример, за что я очень благодарен заместителю областного совета Владимиру Фроленко, который приложил максимум усилий, чтобы мы на базе Привольнянского интерната могли сделать гериатрический пансионат. И спасибо, что совет (областной, — прим.) проголосовал за это, — сказал Александр Трайтли.

Владимир Фроленко на презентации отчета руководства ОГА

Напомним, что ранее депутаты облсовета потребовали отчитаться вице-губернатора Александра Трайтли. Еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.

29 сентября замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет. Губернатор Виталий Ким пояснил, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной, назвав трусом.