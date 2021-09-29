Замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет.
Как передает корреспондент НикВести, губернатор Виталий Ким пояснил, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной, назвав трусом.
— Уважаемые коллеги, очень благодарен, что вы видите, что сегодня нет заместителя губернатора по вопросам образования, культуры и спорта. Хотя бы фотку его поставили нам, чтобы мы посмотрели. Есть предложение по поводу проекта решения: считая неуважением к депутатам (отсутствие Трайтли, — прим.), прошу признать его работу неудовлетворительной, — сказал Владимир Фроленко.
Еще один депутат от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава комиссии по вопросам законности и гласности Денис Андреев заявил о «провалах в работе» Александра Трайтли.
— Признать неудовлетворительной не только за неуважение к депутатам, а за провалы в работе по закрепленным за ним направлениям. Потому что мы даем оценку, мы не можем три месяца дождаться отчета от заместителя, он дерзко себя вел на всех комиссиях, на которых я присутствовал, и не знал, какой отчет ему подавать. Ну вы и видите отношение сегодняшнее ко всем депутатам, нашим решениям, к тому участку работы, который за ним закреплен, — сказал Денис Андреев.
Депутат от «Слуги Народа» Иван Кухта поинтересовался, где Александр Трайтли, на что Виталий Ким пояснил, что его заместителя вызвали в Министерство образования.
Глава комиссии по вопросам образования, науки и спорта Евгений Горбуров возмутился, что сам вопрос о его отчете в повестку сессии внесли только вчера, хотя решение было принято депутатами еще в июне.
После Владимир Фроленко посоветовал Виталию Киму уволить Александра Трайтли, отметив, что ему нельзя доверять.
— Не хочу давать вам никаких советов, но скажу из личного опыта. Если человек один раз убежал и бросил вас, это не член вашей команды. Не член вашей команды. Сделайте вывод и примите достойное решение. Убрать. Отрезать, — сказал он.
Глава фракции «Наш Край» Юрий Кормышкин поддержал позицию Ивана Кухты. Анна Замазеева, в свою очередь, отметила, что облсовет не может дать оценку отчету, поскольку он заслушан не был.
Депутат от «Нашего Края» Андрей Закусилов предложил перенести отчет Александра Трайтли на следующую сессию, а если он снова не явится — автоматически вынести вопрос о недоверии.
Виталий Ким подчеркнул, что сам будет принимать решения по поводу дальнейшей работы членов своей команды и добавил, что готовит кадровые изменения в сфере спорта. Отметим, что управление молодежи и спорта возглавляет Виктор Гинкул, к работе которого депутаты также многократно высказывали претензии.
— Во-первых, отчеты мы готовим к концу года. И это мое решение будет, что с ними делать. Я со всем уважением отношусь к депутатам, там на самом деле есть проблемы, я готовлю кадровое решение по поводу спорта. По образованию мы уже приняли и работаем над планом с госпожой Велиховской (Алла Велиховская, начальница облоно, — прим.), — сказал Виталий Ким.
Александра Трайтли он назвал «функционером, который выполняет некоторые задачи», добавив, что на его решения не повлияет оценка депутатским корпусом, хотя он ее примет и рассмотрит.
— Свою команду я не дам обижать и буду отстаивать, — добавил он.
Депутат от «За Майбутнє» Руслан Нерода отметил, что если депутаты будут принимать решения о недоверии Александру Трайтли, то главе ОГА будет проще оценивать работу своего заместителя. Юрий Кормышкин, в свою очередь, попросил поставить на голосование предложение Андрея Закусилова.
— Вчера он сидел в столовой, а сегодня утром его нет. Он трус, он убежал, ну ты же понимаешь, он трус, побоялся нас. Что его жалеть? — обратился Владимир Фроленко к Юрию Кормышкину.
В итоге Анна Замазеева поставила на голосование предложение Владимира Фроленко о признании работы вице-губернатора неудовлетворительной. Голосов для принятия решения не хватило — его поддержали 20 депутатов. За перенос отчета на следующую сессию проголосовали 27 человек, голосов тоже не хватило. В связи с этим отчет автоматически внесут в повестку следующей сессии.
Ранее сообщалось, что еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.
27 сентября президиум Николаевского облсовета внес в повестку сессии отчет вице-губернатора Алекснадра Трайтли.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет.
Как передает корреспондент НикВести, губернатор Виталий Ким пояснил, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной, назвав трусом.
— Уважаемые коллеги, очень благодарен, что вы видите, что сегодня нет заместителя губернатора по вопросам образования, культуры и спорта. Хотя бы фотку его поставили нам, чтобы мы посмотрели. Есть предложение по поводу проекта решения: считая неуважением к депутатам (отсутствие Трайтли, — прим.), прошу признать его работу неудовлетворительной, — сказал Владимир Фроленко.
Еще один депутат от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава комиссии по вопросам законности и гласности Денис Андреев заявил о «провалах в работе» Александра Трайтли.
— Признать неудовлетворительной не только за неуважение к депутатам, а за провалы в работе по закрепленным за ним направлениям. Потому что мы даем оценку, мы не можем три месяца дождаться отчета от заместителя, он дерзко себя вел на всех комиссиях, на которых я присутствовал, и не знал, какой отчет ему подавать. Ну вы и видите отношение сегодняшнее ко всем депутатам, нашим решениям, к тому участку работы, который за ним закреплен, — сказал Денис Андреев.
Депутат от «Слуги Народа» Иван Кухта поинтересовался, где Александр Трайтли, на что Виталий Ким пояснил, что его заместителя вызвали в Министерство образования.
Глава комиссии по вопросам образования, науки и спорта Евгений Горбуров возмутился, что сам вопрос о его отчете в повестку сессии внесли только вчера, хотя решение было принято депутатами еще в июне.
После Владимир Фроленко посоветовал Виталию Киму уволить Александра Трайтли, отметив, что ему нельзя доверять.
— Не хочу давать вам никаких советов, но скажу из личного опыта. Если человек один раз убежал и бросил вас, это не член вашей команды. Не член вашей команды. Сделайте вывод и примите достойное решение. Убрать. Отрезать, — сказал он.
Глава фракции «Наш Край» Юрий Кормышкин поддержал позицию Ивана Кухты. Анна Замазеева, в свою очередь, отметила, что облсовет не может дать оценку отчету, поскольку он заслушан не был.
Депутат от «Нашего Края» Андрей Закусилов предложил перенести отчет Александра Трайтли на следующую сессию, а если он снова не явится — автоматически вынести вопрос о недоверии.
Виталий Ким подчеркнул, что сам будет принимать решения по поводу дальнейшей работы членов своей команды и добавил, что готовит кадровые изменения в сфере спорта. Отметим, что управление молодежи и спорта возглавляет Виктор Гинкул, к работе которого депутаты также многократно высказывали претензии.
— Во-первых, отчеты мы готовим к концу года. И это мое решение будет, что с ними делать. Я со всем уважением отношусь к депутатам, там на самом деле есть проблемы, я готовлю кадровое решение по поводу спорта. По образованию мы уже приняли и работаем над планом с госпожой Велиховской (Алла Велиховская, начальница облоно, — прим.), — сказал Виталий Ким.
Александра Трайтли он назвал «функционером, который выполняет некоторые задачи», добавив, что на его решения не повлияет оценка депутатским корпусом, хотя он ее примет и рассмотрит.
— Свою команду я не дам обижать и буду отстаивать, — добавил он.
Депутат от «За Майбутнє» Руслан Нерода отметил, что если депутаты будут принимать решения о недоверии Александру Трайтли, то главе ОГА будет проще оценивать работу своего заместителя. Юрий Кормышкин, в свою очередь, попросил поставить на голосование предложение Андрея Закусилова.
— Вчера он сидел в столовой, а сегодня утром его нет. Он трус, он убежал, ну ты же понимаешь, он трус, побоялся нас. Что его жалеть? — обратился Владимир Фроленко к Юрию Кормышкину.
В итоге Анна Замазеева поставила на голосование предложение Владимира Фроленко о признании работы вице-губернатора неудовлетворительной. Голосов для принятия решения не хватило — его поддержали 20 депутатов. За перенос отчета на следующую сессию проголосовали 27 человек, голосов тоже не хватило. В связи с этим отчет автоматически внесут в повестку следующей сессии.
Ранее сообщалось, что еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.
27 сентября президиум Николаевского облсовета внес в повестку сессии отчет вице-губернатора Алекснадра Трайтли.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа