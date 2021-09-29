Замглавы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам Александр Трайтли не явился на сессию, на которой должны были рассматривать его отчет.

Как передает корреспондент НикВести, губернатор Виталий Ким пояснил, что тот в командировке, а замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко потребовал признать его работу неудовлетворительной, назвав трусом.

Владимир Фроленко

— Уважаемые коллеги, очень благодарен, что вы видите, что сегодня нет заместителя губернатора по вопросам образования, культуры и спорта. Хотя бы фотку его поставили нам, чтобы мы посмотрели. Есть предложение по поводу проекта решения: считая неуважением к депутатам (отсутствие Трайтли, — прим.), прошу признать его работу неудовлетворительной, — сказал Владимир Фроленко.

Еще один депутат от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава комиссии по вопросам законности и гласности Денис Андреев заявил о «провалах в работе» Александра Трайтли.

— Признать неудовлетворительной не только за неуважение к депутатам, а за провалы в работе по закрепленным за ним направлениям. Потому что мы даем оценку, мы не можем три месяца дождаться отчета от заместителя, он дерзко себя вел на всех комиссиях, на которых я присутствовал, и не знал, какой отчет ему подавать. Ну вы и видите отношение сегодняшнее ко всем депутатам, нашим решениям, к тому участку работы, который за ним закреплен, — сказал Денис Андреев.

Депутат от «Слуги Народа» Иван Кухта поинтересовался, где Александр Трайтли, на что Виталий Ким пояснил, что его заместителя вызвали в Министерство образования.

Глава комиссии по вопросам образования, науки и спорта Евгений Горбуров возмутился, что сам вопрос о его отчете в повестку сессии внесли только вчера, хотя решение было принято депутатами еще в июне.

После Владимир Фроленко посоветовал Виталию Киму уволить Александра Трайтли, отметив, что ему нельзя доверять.

— Не хочу давать вам никаких советов, но скажу из личного опыта. Если человек один раз убежал и бросил вас, это не член вашей команды. Не член вашей команды. Сделайте вывод и примите достойное решение. Убрать. Отрезать, — сказал он.

Глава фракции «Наш Край» Юрий Кормышкин поддержал позицию Ивана Кухты. Анна Замазеева, в свою очередь, отметила, что облсовет не может дать оценку отчету, поскольку он заслушан не был.

Депутат от «Нашего Края» Андрей Закусилов предложил перенести отчет Александра Трайтли на следующую сессию, а если он снова не явится — автоматически вынести вопрос о недоверии.

Виталий Ким

Виталий Ким подчеркнул, что сам будет принимать решения по поводу дальнейшей работы членов своей команды и добавил, что готовит кадровые изменения в сфере спорта. Отметим, что управление молодежи и спорта возглавляет Виктор Гинкул, к работе которого депутаты также многократно высказывали претензии.

— Во-первых, отчеты мы готовим к концу года. И это мое решение будет, что с ними делать. Я со всем уважением отношусь к депутатам, там на самом деле есть проблемы, я готовлю кадровое решение по поводу спорта. По образованию мы уже приняли и работаем над планом с госпожой Велиховской (Алла Велиховская, начальница облоно, — прим.), — сказал Виталий Ким.

Александра Трайтли он назвал «функционером, который выполняет некоторые задачи», добавив, что на его решения не повлияет оценка депутатским корпусом, хотя он ее примет и рассмотрит.

— Свою команду я не дам обижать и буду отстаивать, — добавил он.

Замглавы ОГА Александр Трайтли

Депутат от «За Майбутнє» Руслан Нерода отметил, что если депутаты будут принимать решения о недоверии Александру Трайтли, то главе ОГА будет проще оценивать работу своего заместителя. Юрий Кормышкин, в свою очередь, попросил поставить на голосование предложение Андрея Закусилова.

— Вчера он сидел в столовой, а сегодня утром его нет. Он трус, он убежал, ну ты же понимаешь, он трус, побоялся нас. Что его жалеть? — обратился Владимир Фроленко к Юрию Кормышкину.

В итоге Анна Замазеева поставила на голосование предложение Владимира Фроленко о признании работы вице-губернатора неудовлетворительной. Голосов для принятия решения не хватило — его поддержали 20 депутатов. За перенос отчета на следующую сессию проголосовали 27 человек, голосов тоже не хватило. В связи с этим отчет автоматически внесут в повестку следующей сессии.