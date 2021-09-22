Депутаты комиссии облсовета по вопросам науки и образования раскритиковали замглавы Николаевской ОГА Александра Трайтли за то, что он так и не предоставил им отчет, который они потребовали на сессии 17 июня.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности, передает корреспондент НикВести.

Глава комиссии, представитель «ОПЗЖ» Евгений Горбуров напомнил, что 17 июня 2021 года сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.

— У нас отчет должен быть уже здесь, на сегодняшней комиссии. К большому сожалению, на комиссиях, которые уже были, этого не произошло. Не произошло этого и на нашей комиссии. А контроль сессией был возложен на нашу постоянную комиссию. Я не понимаю, почему вы уклоняетесь от этого. Я считаю, что каждый отчет — это возможность сделать анализ — какие есть недостатки, какая перспектива решения тех или иных вопросов. И это помощь человеку, который работает в этой сфере, — сказал Евгений Горбуров.

В ответ на это Александр Трайтли попросил депутатов конкретизировать, в какой форме отчет должен быть.

— Я уже вчера комментировал на другой комиссии. В какой форме вы хотите видеть этот отчет, детализируйте, пожалуйста, что вы хотите услышать, в каких рамках, — сказал вице-губернатор. — Вы государственный служащий и это ваша прямая обязанность. 17 июня 2021 года, вы посчитайте сейчас хотя бы на пальцах, сколько времени прошло. А вы только сейчас спрашиваете, в какой форме. Вы что не знаете, в какой форме? Тогда мы не понимаем, как вы занимаете должность заместителя главы ОГА, если не понимаете, что такое отчет, — возмутился Евгений Горбуров. — Давайте без выводов, — ответил Александр Трайтли. — Мы не будем вам сегодня давать разъяснения и рекомендации, как готовить отчет. Надо готовить и, думаю, он будет в повестке дня, не волнуйтесь, — добавил глава комиссии.

После этого Евгений Горбуров поставил на голосование вопрос о внесение отчета Александра Трайтли в повестку дня сессии 29 сентября, поскольку он так и не был внесен, несмотря на решение депутатов 17 июня.

Член комиссии от «Слуги Народа» Антон Табунщик воздержался. Поскольку на комиссии присутствовало 3 члена из 4, голосов для принятия решения не хватило. При этом Антон Табунщик поддержал вопрос о вынесении на сессию отчета начальника управления молодежи и спорта Виктора Гинкула.

— Мы проголосовали. А, к большому сожалению, Антон Викторович (Табунщик, — прим.) показал перед депутатским корпусом, населением его отношение к тем вопросам, которые сегодня не решаются в сфере образования, спорта, социальной защиты, — прокомментировал Евгений Горубров.

Депутат от «За Майбутнє», начальница управления соцзащиты Николаевской райгосадминистрации возмутилась тем, что комиссия вообще должна голосовать за вынесение отчета на сессию, поскольку это решение уже было принято на предыдущем заседании.

— Почему мы должны за это голосовать, было решение сессии. Как можно не выполнять решение сессии? Администрация исполняет делегированные областным советом полномочия. Совет — это депутаты. Такое отношение к депутатам, так мы и работаем. Это в спорте, образовании, так мы работаем. А в социальной защите — там просто жесть. Я могу рассказать, — сказала Оксана Калюжная.

На это Александр Трайтли высказал недовольство работой самой Оксаны Калюжной в качестве начальницы управления соцзащиты РГА, и даже передразнил ее, когда она рассмеялась.

— Я отчитаюсь за свою работу, а вы отчитайтесь, где вы были, когда была реорганизация и что вы там натворили, — сказала она.

В спор вмешался глава комиссии по вопросам законности и гласности Денис Андреев, присутствовавший на заседании.

— Это не прихоти какой-то политической силы, это решение сессии, которое приняли депутаты на пленарном заседании 17 июня. Это решение было направлено официально в областную государственную администрацию для исполнения. Сейчас мы имеем полное игнорирование требований депутатов, — сказал он. — Я хожу на каждую комиссию, как я могу игнорировать? — спросил Александр Трайтли. — Вы на нашей комиссии не были на двух последних заседаниях, — ответил ему Евгений Горбуров. — Извините, у меня есть другие производственные необходимости, — сказал вице-губернатор. — Так будете и говорить в отчете о ваших «производственных необходимостях», а пока мы «производственные необходимости» видим в провалах по всем сферам, — резюмировал глава комиссии.

Напомним, на заседании комиссии 9 сентября начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул заявил, что Николаевщину на Олимпиаде в Токио никто не представлял, поскольку в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.