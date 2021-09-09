Начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул заявил, что Николаевщину на Олимпиаде в Токио никто не представлял, поскольку в других регионах спортсменам попросту платят большие стипендии и зарплаты.

Об этом речь шла в четверг, 9 сентября, в ходе заедания комиссии областного совета по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности, передают НикВести.

Изначально депутаты решили выяснить, почему Николаевщину на последней Олимпиаде в Токио официально никто не представлял.

— Почему мы пасем задних? — поинтересовался глава комиссии Евгений Горбуров. — Мы не пасем задних в государстве. То, что спортсменов Николаевской области не было на Олимпийских играх, на это есть объективные и субъективные причины. Николаевская область в своей группе каждый год занимает первое место в рейтинге по развитию олимпийских видов сорта. В 2020 году рейтинга не было, но мы также сделали анализ приоритетных видов спорта. В область есть 15 приоритетных видов спорта, в них есть стабильные показатели. На начало года у нас было 15 кандидатов в олимпийскую сборную. Мы все ждали, что наши олимпийцы по этим приоритетным видам спорта попадут в сборную, но так получилось, что они не попали. Это и велоспорт Буц Виталий, но лицензию завоевал спортсмен из другой области. Бондарь Виктория, Нагорная Анна планировали в шоссе и в треке, — объяснил Виктор Гинкул.

После этого он пожаловался на нехватку финансового ресурса.

— Это стипендии и зарплата. Из-за этого наши спортсмены, которые принимали участие в этой Олимпиаде, уехали в другие регионы. Наша Ольга Харлан в 2018 году переехала в Киев. Парвиз Насибов переехал в интернат Мариуполя в 2015 году, — отметил Виктор Гинкул.

Он привел пример Людмилы Куклиновской, которая переехала в Полтавскую область, где ей нашли возможность платить зарплату более 15 тысяч гривен. Депутаты обратили внимание, что это несущественные деньги, сравнимые с зарплатой уборщицы, они удивились, что чиновники считают, что наша область не нашла бы такие средства.

Далее депутаты поинтересовались, а что нужно сделать, чтобы в следующих периодах Николаевщина получила олимпийские лицензии.

— В ближайшее время проведем заседание тренерского совета, депутатов туда также пригласим. Там обсудим перспективы подготовки и участия наших спортсменов. Нам, чтобы удержать наших спортсменов, кандидатов на участие в Олимпиаде, нужно увеличить финансовый ресурс на стипендию, модернизировать имеющуюся материально-техническую базу, а также в полном объеме обеспечить финансирование на календарь соревнований. Это основные показатели, которые нуждаются во внимании. Изменения в областной программе не нужны, нужны финансовые ресурсы, — заключил Виктор Гинкул.

Напомним, согласно информации сайта Национального олимпийского комитета Украины в составе нашей сборной не было ни одного спортсмена с николаевской пропиской. Все уроженцы Николаева вынуждены жить и тренироваться в других городах страны.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что вопросом олимпийской подготовки должно заниматься государство, а не местное управление.