В среду, 29 сентября, депутаты Николаевского городского совета заслушают отчет о работе заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли.

Сегодня соответствующий проект решения сессии внесли в повестку дня члены президиума областного совета, передает корреспондент НикВести.

Отчет чиновника в повестку дня попал под пунктом 8.

Отметим, что в повестку сессии вопрос внес первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко

Ранее сообщалось, что еще 17 июня сессия приняла решение об организации отчета заместителя главы облгосадминистрации Александра Трайтли. В документе, в частности, говорилось о том, чтобы внести на рассмотрение следующей сессии, которая состоится 29 сентября, вопрос о его отчете. Сам отчет об исполнении программ развития образования, физкультуры и спорта, соцзащиты он также должен был предоставить и на заседаниях постоянных комиссий. Однако сделано этого так и не было.