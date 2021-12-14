В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации, мошенники зарабатывали более 5 миллионов гривен в месяц за свои услуги.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».
СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.
Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.
Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации, мошенники зарабатывали более 5 миллионов гривен в месяц за свои услуги.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».
СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.
Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.
Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.