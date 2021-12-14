В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации, мошенники зарабатывали более 5 миллионов гривен в месяц за свои услуги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».

СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.