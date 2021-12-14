На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни. Из-за чего ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования.
Об этом сообщает ВВС.
По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.
— Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей, — заявила представитель ВОЗ Шейла Байя.
Вместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера, однако, проведя тестирование, был выявлен отрицательный результат.
Напомним, в Гвинее неизвестная болезнь стала причиной смерти 69-летнего предпринимателя Валерия Короткова, который в 90-х годах владел клубом «Верес».
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На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни. Из-за чего ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования.
Об этом сообщает ВВС.
По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.
— Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей, — заявила представитель ВОЗ Шейла Байя.
Вместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера, однако, проведя тестирование, был выявлен отрицательный результат.
Напомним, в Гвинее неизвестная болезнь стала причиной смерти 69-летнего предпринимателя Валерия Короткова, который в 90-х годах владел клубом «Верес».