Польские спецслужбы уверены, что штурмом на белорусско-польской границе руководили из Беларуси, главным координатором считают генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева.

Об этом говорится в заявлении спикера министра-координатора польских спецслужб Яна Жарина.

— Генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на польскую границу, которое произошло 16 ноября в пункте пропуска Кузница-Брузги, — написал он.

При этом спикер министра уточнил, что это еще одно доказательство того, «насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС».

Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.