На фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На авиалиниях заявили, что будут проверять документы пассажиров в усиленном режиме.

— Вниманию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана, вылетающих из Дубая. Согласно решению компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке рейсами, следующими из Дубая в Беларусь, — сказано в уведомлении.

Представители компании зареклись от перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь.

— В связи с повышенным вниманием к этой теме со стороны некоторых СМИ, авиакомпания усилила контроль на всех своих рейсах за безупречным выполнением всех визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств, миграционным законодательством, — написали оправдания в «Белавиа».

Ранее сообщалось, авиаперевозчик «Белавиа» перестал пускать на борт в Турции граждан Сирии, Ирака и Йемена.