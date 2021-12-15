СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 — в Луганской области.

Об этом говорится в отчете № 293/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 14 декабря.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 127 нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов неопределенного происхождения, — говорится в отчете.

Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах севернее Широкино. Кроме того, Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня вблизи Александровского, которые были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

За предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 164 нарушения «тишины» (большинство — также вблизи Широкино).

— В Луганской области СММ зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов неопределенного происхождения, — сообщили в СММ.

Уточняется, что большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого.

Напомним, миссия ОБСЕ за выходные, с 10 по 12 декабря, зафиксировала на Донбассе 810 нарушений.