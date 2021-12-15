За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

По состоянию на 7 часов утра, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 — в Луганской области.