Мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.
Инцидент произошел у города Мельник, сообщает Министерство обороны Польши.
— Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз около Мельника одна из военных машин, патрулирующих территорию вдоль временного забора, была забросана камнями, — говорится в сообщении в Twitter
Происшествие случилось ночью. Мигранты начали кидать в проезжавшую мимо забора на границе машину и, предположительно, стремились попасть в стекло, за которым сидел водитель.
При этом, утверждает пресс-служба оборонного ведомства, рядом с мигрантами находились белорусские силовики, которые использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков.
Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.
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Мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.
Инцидент произошел у города Мельник, сообщает Министерство обороны Польши.
— Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз около Мельника одна из военных машин, патрулирующих территорию вдоль временного забора, была забросана камнями, — говорится в сообщении в Twitter
Происшествие случилось ночью. Мигранты начали кидать в проезжавшую мимо забора на границе машину и, предположительно, стремились попасть в стекло, за которым сидел водитель.
При этом, утверждает пресс-служба оборонного ведомства, рядом с мигрантами находились белорусские силовики, которые использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков.
Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.