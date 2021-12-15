Мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.

Инцидент произошел у города Мельник, сообщает Министерство обороны Польши.

— Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз около Мельника одна из военных машин, патрулирующих территорию вдоль временного забора, была забросана камнями, — говорится в сообщении в Twitter

Происшествие случилось ночью. Мигранты начали кидать в проезжавшую мимо забора на границе машину и, предположительно, стремились попасть в стекло, за которым сидел водитель.

При этом, утверждает пресс-служба оборонного ведомства, рядом с мигрантами находились белорусские силовики, которые использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков.

Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.