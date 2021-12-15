Неизвестный мужчина решил проехаться на трассе Николаев-Одесса, прицепившись к грузовику.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Экстремального пассажира заметили другие водители, которые ехали за фурой. Они посигналили водителю фуры, чтобы тот остановился.
Очевидцы выложили в соцсети видео инцидента. На кадрах видно, как неизвестный висит на задней дверце фуры. Как только грузовик остановился, пассажир скрылся.
Водители на видео возмущены.
Они отмечают, что мужчина мог сорваться с грузовика, травмироваться или погибнуть. Ответственность за это мог понести как водитель фуры, так и другие водители.
Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.
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Неизвестный мужчина решил проехаться на трассе Николаев-Одесса, прицепившись к грузовику.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Экстремального пассажира заметили другие водители, которые ехали за фурой. Они посигналили водителю фуры, чтобы тот остановился.
Очевидцы выложили в соцсети видео инцидента. На кадрах видно, как неизвестный висит на задней дверце фуры. Как только грузовик остановился, пассажир скрылся.
Водители на видео возмущены.
Они отмечают, что мужчина мог сорваться с грузовика, травмироваться или погибнуть. Ответственность за это мог понести как водитель фуры, так и другие водители.
Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.