Неизвестный мужчина решил проехаться на трассе Николаев-Одесса, прицепившись к грузовику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Экстремального пассажира заметили другие водители, которые ехали за фурой. Они посигналили водителю фуры, чтобы тот остановился.

Очевидцы выложили в соцсети видео инцидента. На кадрах видно, как неизвестный висит на задней дверце фуры. Как только грузовик остановился, пассажир скрылся.

Водители на видео возмущены.

Они отмечают, что мужчина мог сорваться с грузовика, травмироваться или погибнуть. Ответственность за это мог понести как водитель фуры, так и другие водители.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.