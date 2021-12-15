Сегодня днем, 15 декабря, в Харькове слышались звуки выстрелов. Оружие применили возле станции метрополитена Центральный рынок.

Об этом уточнили в региональной полиции.

Пострадавшими оказались двое мужчин среднего возраста.

— В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63 и 57 лет, — сказано в сводке по пострадавшим.

На месте потасовки работает следственная группа.

В свою очередь, директор Центра экстренной медицинской помощи медицины и катастроф Виктор Забашта подчеркнул, что ранения были нанесены из травматического пистолета, поэтому жизни пострадавших находятся вне угрозы.

— Одному из пострадавших пуля попала в голень. Он остался на месте, ему оказали первую помощь. Второго пострадавшего увезли в больницу, у него разбито лицо, — отметил врач.

Напомним, в Николаеве неизвестный мужчина, выходя из магазина на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской, выстрелом в голову убил собаку.