В Киеве на бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что ограничение движения вызвано опасностью повторного обвала асфальтного покрытия из-за падения давления в водопроводе на месте недавнего обвала.

— Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты ЧАО АК Киевводоканал будут менять часть трубопровода. В настоящее время движение по бульвару Шевченко ограничено частично. Но в зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда, — говорится в сообщении.

Известно, что 12 декабря из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко в Киеве образовался провал асфальтного покрытия, в связи с чем движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работа супермаркета может привести к полному разрушению дома.