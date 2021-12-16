Двое польских пограничников пострадали при исполнении, нелегальные мигранты со стороны Беларуси попали в них камнями, нанеся травмы.
Об этом пишет RMF24.
Инцидент произошел возле населенного пункта Черемха этой ночью.
— Они очень агрессивны, бросают камни. На этот раз им удалось поразить двух солдат, — сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.
Прорвать границу пыталась группа молодых парней в количестве 40 человек.
— Один был ранен в лицо, другой — в колено. На место были вызваны медицинские службы, а пострадавшие доставлены в больницу, — добавила военнослужащая.
Один из раненых отделался незначительными царапинами и уже вернулся к работе.
Как сообщалось вчера, мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.
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Двое польских пограничников пострадали при исполнении, нелегальные мигранты со стороны Беларуси попали в них камнями, нанеся травмы.
Об этом пишет RMF24.
Инцидент произошел возле населенного пункта Черемха этой ночью.
— Они очень агрессивны, бросают камни. На этот раз им удалось поразить двух солдат, — сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.
Прорвать границу пыталась группа молодых парней в количестве 40 человек.
— Один был ранен в лицо, другой — в колено. На место были вызваны медицинские службы, а пострадавшие доставлены в больницу, — добавила военнослужащая.
Один из раненых отделался незначительными царапинами и уже вернулся к работе.
Как сообщалось вчера, мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.