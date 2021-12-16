Двое польских пограничников пострадали при исполнении, нелегальные мигранты со стороны Беларуси попали в них камнями, нанеся травмы.

Об этом пишет RMF24.

Инцидент произошел возле населенного пункта Черемха этой ночью.

— Они очень агрессивны, бросают камни. На этот раз им удалось поразить двух солдат, — сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

Прорвать границу пыталась группа молодых парней в количестве 40 человек.

— Один был ранен в лицо, другой — в колено. На место были вызваны медицинские службы, а пострадавшие доставлены в больницу, — добавила военнослужащая.

Один из раненых отделался незначительными царапинами и уже вернулся к работе.

Как сообщалось вчера, мигранты, находящиеся на границе Беларуси, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками.