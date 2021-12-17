В Госдепартаменте США заявляют, что количество различных террористических вылазок в мире увеличилось в 2020 году на 15%.

Такие данные приводятся в очередном ежегодном докладе Госдепартамента о борьбе с терроризмом, который был обнародован в четверг, 16 декабря, пишет Корреспондент.

В прошлом году американское правительство зафиксировало 10 172 инцидента террористической направленности в различных странах. Они унесли жизни 29 389 человек. При этом ранения получили 19 413 человек, а еще 4 471 был похищен.

— Число инцидентов в 2020 году представляет 15-процентный рост по сравнению с 2019 годом, — отмечает внешнеполитическое ведомство США.

По данным Госдепа, данный всплеск террористической деятельности также привел к увеличению на 12% (в сравнении с 2019 годом) количества погибших.

Отмечается, что, в значительной степени означенные тенденции объясняются «111-процентным ростом числа инцидентов в Йемене и соседней Саудовской Аравии», а также активизацией боевиков в Африке, особенно в зоне Сахеля, Мозамбике и Демократической Республике Конго.

Также филиалы террористической группировки «Исламское государство» по всему миру, несмотря на разгром ядра этой организации на территории Ирака и Сирии, продолжают представлять угрозу. В 2020 году зафиксировано рекордное количество жертв атак их боевиков.

— Растущую угрозу иллюстрирует тот факт, что деятельность филиалов ИГ за пределами Ирака и Сирии привела в 2020 году к большему числу смертей, чем за любой предыдущий год, — сказано в документе.

В нем также говорится о росте количества атак ИГ в Ираке и Сирии в первой половине 2020 года.

Напомним, анализ ООН показывает, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.