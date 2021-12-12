Анализ ООН показывает, что перед началом следующего года Афганистан под управлением радикальных фундаменталистов оказался на грани массового голода.

Об этом пишет The New York Times.

Острая нехватка продуктов продовольствия первой необходимости может привести к гибели сотен тысяч детей, считают в ООН. По данным организации, больше половины населения страны будет сильно недоедать.

В NYT напоминают, что до такого состояния Афганистан довели талибы-управленцы, не способные найти компромисс с другими государствами для разморозки счетов прежнего правительств в иностранных банках.

В ООН заключают, что жертвами голода в Афганистане могут стать до миллиона детей. В то же время система здравоохранения Афганистана также находится на грани краха: медицинская помощь на сумму более 600 миллионов долларов была заморожена после того, как талибы вторглись в Кабул.

Напомним, «Талибан» признал оккупированный Крым российским в надежде на улучшение отношений.