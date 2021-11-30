Талибы, взявшие бразды управления над Афганистаном в конце лета, согласились признать аннексированный Крым российской территорией, чтобы задобрить Кремль.

Об этом спикер Талибана Забихулла Муджахид признался в интервью росСМИ Octagon, — передают УНН.

Представитель религиозных фундаменталистов уточнил, что талибы желают наладить отношения с нынешним режимом Российской Федерации.

— Нужно слушать, чего люди хотят, потому что у них есть право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с этим, — заявил Забихулла Муджахид.

Отвечающий за дипломатию среди талибов добавил, что «находится на стороне людей», живущих в Крыму.

Напомним, группировка «Талибан», захватившая власть в Афганистане, обещает уже в следующем году открыть в стране школы для девочек.