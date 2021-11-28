Группировка «Талибан», захватившая власть в Афганистане, обещает уже в следующем году открыть в стране школы для девочек. Женщинам запретили учиться вместе с парнями в университетах, а в школы не пускали из-за «проблем с безопасностью».

Об этом пишет hromadske.

Заместитель министра по политическим вопросам Афганистана при правительстве талибов Маулви Сахиб Абдул Кабир провел встречу с послом Турции в Афганистане Джихадом Аргином.

Талибы поблагодарили посла за поддержку страны, но отметили, что Турция могла бы инвестировать больше в Афганистан.

В частности, Маулви Сахиб Абдул Кабир уверял турецкого посла, что женщины в стране работают в разных учреждениях, таких как паспортный отдел, аэропорт, сектор здравоохранения и т. п.

Он также заявил, что в большинстве провинций ученицы уже ходят в школу, а в следующем году откроют школы для девочек по всей стране.

Ранее сообщалось, что правительство «Талибана» в Афганистане начнет выплачивать задолженность по зарплате государственным служащим и пенсии для пенсионеров.